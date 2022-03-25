YouTube заблокував кримського окупанта Аксьонова – тепер він вимагає заблокувати YouTube

Колабораціоніст Сергій Аксьонов, який з 2014 року уявляє себе главою тимчасово окупованого Криму, просить Роскомнадзор заблокувати YouTube у Росії. Причиною істерики є видалення його особистого каналу.

Попри те, що західні ресурси у Росії традиційно засуджують, все ж свої облікові записи там чомусь полюблять вести не в RuTube чи Однокласниках, а на YouTube, Facebook та Instagram. Так було й у випадку Сергія Аксьонова, який називає американський відеохостинг "брехливим і злобним інструментом", однак чомусь і досі знімав для сервісу свої пропагандистські ролики. Компанія Google нарешті допомогла колабораціоністу звільнитися від цього важкого тягаря, що так довго тримав його у полоні.

Цікаво Росія котиться в безодню: професійні актори дубляжу подалися в піратство

Аксьонов відправляється у бан

Сторінка Сергія Аксьонова, який активно сприяв анексії Криму Росією, а пізніше отримав від Путіна посаду голови окупаційної адміністрації – прем'єр-міністра – існувала ще з 2015 року.

YouTube заблокував мій канал. Чесно кажучи, плювати. Тим більше що американська платформа не виконує російські закони. Просто ще раз показали, чого варті їхні заклинання про "свободу слова". Але ми це і так знаємо,

– журиться Аксьонов уже в своєму телеграм-каналі.

На заблоковану сторінку, за даними джерела, було підписано близько 12 тисяч людей. Там публікувались різноманітні інформаційні сюжети, офіційні привітання, коментарі, записи телеефірів та інтерв'ю.

При цьому видання ixbt, яке пише про технології та інтернет, стверджує, що Аксьонов звернувся у Роскомнадзор з вимогою заблокувати американський ресурс у Росії. Саме ж відомство зажадало від YouTube пояснень і негайного повернення каналу.

Відеохостинг YouTube став інструментом вибіркової цензури, спрямованої проти російських ЗМІ, суспільно значущих ресурсів і політичних діячів. Подібні дії YouTube порушують ключові принципи вільного поширення інформації та безперешкодного доступу до неї,

– вважають у відомстві, самою суттю існування якого, є цензура всього на світі, крім кремлівської пропаганди.