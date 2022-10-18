YouTube-сторінки російської Ради Федерації заблоковані, а 20 000 відеозаписів назавжди видалені

Google заблокував облікові записи Ради Федерації Росії в YouTube без можливості відновлення. Разом із цим були видалені всі опубліковані відеоролики. Окупанти вибухнули традиційними погрозами.

Як повідомляють представники Ради Федерації, облікові записи заблокували через введені Заходом санкції. Сумарно вони налічували понад 200 тисяч підписників.

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Геть із YouTube

Судячи з заяви, таких каналів було два: сама Рада Федерації та телеканал "Вмєстє-РФ".

Google заблокував акаунти Ради Федерації у YouTube. На каналах було понад 200 тисяч підписників і 20 тисяч відео. Акаунти Ради Федерації та телеканалу "Вмєстє-РФ" на відеохостингу YouTube було заблоковано, всю інформацію видалено без можливості відновлення,

– написали в пресслужбі.

При цьому Google прямо вказав, що бани були накладені у зв'язку з "обмеженнями експорту та застосуванням санкцій". Однак терористи заявляють, що не переймаються, адже давно припускали такий розвиток подій і паралельно розвивали інші майданчики, зокрема російські.

Геть із Росії

Тим часом голова комісії Ради Федерації з інформаційної політики та взаємодії зі ЗМІ Алєксєй Пушков заявив, що він звернеться в Роскомнадзор і Генпрокуратуру з пропозицією розглянути можливість блокування YouTube на території Росії.

Я звертатимуся до Роскомнадзора і Генпрокуратури РФ із пропозиціями про введення оборотного штрафу для Google і про те, щоб продумати можливість блокування YouTube на території РФ,

– каже Пушков.

При цьому він уточнює, що мова може йти про тимчасове блокування "як останнє попередження". Він додав, що "пора вже застосовувати до YouTube найжорсткіші заходи". За його словами, всі спроби переконати платформу не блокувати російські канали ні до чого не приводять.