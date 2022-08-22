YouTube заборонив ролик, у якому фанат Tesla випробовує автопілот на дітях

Суперечка довкола безпечності автопілота Tesla продовжується. Тепер у гру вступив YouTube, видаливши скандальний відеоролик, що демонструє тестування системи автономного водіння на живих дітях.

На початку серпня в мережі з'явилося відео із тестуванням автопілота Tesla та аналогічної технології від Lexus. На шляху автівок обох компаній поставили манекени, що імітували дітей, та з'ясували, що остання перед ними гальмує, а перша щоразу збиває.

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Це вкрай обурило фанатів компанії Ілона Маска, які побачили в цьому спробу дискредитації улюбленого виробника й рекламу конкурента. Деякі з них заявили, що готові спростувати такі результати власними експериментами на живих дітях. І вони це зробили: відповідний відеозвіт опублікували на YouTube. Однак тепер цей ролик став небажаним контентом на платформі.

Що каже YouTube

Відео під назвою "Чи справді Tesla Full-Self Driving Beta збиває дітей?" спочатку було доступне на YouTube-каналі автора Whole Mars Catalog. Однак тепер його там немає.

Як зазначено на сторінці підтримки YouTube, сервіс має спеціальні правила щодо вмісту, який "ставить під загрозу емоційне та фізичне благополуччя неповнолітніх", зокрема містить "небезпечні трюки, витівки чи розіграші".

Представник YouTube Айві Чой сказав The Verge, що відео порушує політику щодо шкідливого та небезпечного контенту, і що платформа "не дозволяє контент, який показує участь неповнолітніх у небезпечних діях або заохочує неповнолітніх до небезпечних дій".

У результаті YouTube вирішив видалити відео.

Наразі переглянути ролик можна лише на Twitter-сторінці автора.