YouTube заборонив ролик, у якому фанат Tesla випробовує автопілот на дітях
Джерело:The Verge
Суперечка довкола безпечності автопілота Tesla продовжується. Тепер у гру вступив YouTube, видаливши скандальний відеоролик, що демонструє тестування системи автономного водіння на живих дітях.
На початку серпня в мережі з'явилося відео із тестуванням автопілота Tesla та аналогічної технології від Lexus. На шляху автівок обох компаній поставили манекени, що імітували дітей, та з'ясували, що остання перед ними гальмує, а перша щоразу збиває.
Цікаво Tesla на автопілоті на смерть збила мотоцикліста: деталі інциденту
Це вкрай обурило фанатів компанії Ілона Маска, які побачили в цьому спробу дискредитації улюбленого виробника й рекламу конкурента. Деякі з них заявили, що готові спростувати такі результати власними експериментами на живих дітях. І вони це зробили: відповідний відеозвіт опублікували на YouTube. Однак тепер цей ролик став небажаним контентом на платформі.
Що каже YouTube
Відео під назвою "Чи справді Tesla Full-Self Driving Beta збиває дітей?" спочатку було доступне на YouTube-каналі автора Whole Mars Catalog. Однак тепер його там немає.
- Як зазначено на сторінці підтримки YouTube, сервіс має спеціальні правила щодо вмісту, який "ставить під загрозу емоційне та фізичне благополуччя неповнолітніх", зокрема містить "небезпечні трюки, витівки чи розіграші".
- Представник YouTube Айві Чой сказав The Verge, що відео порушує політику щодо шкідливого та небезпечного контенту, і що платформа "не дозволяє контент, який показує участь неповнолітніх у небезпечних діях або заохочує неповнолітніх до небезпечних дій".
- У результаті YouTube вирішив видалити відео.
Наразі переглянути ролик можна лише на Twitter-сторінці автора.