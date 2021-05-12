Запустивши сервіс Shorts, відеохостинг YouTube намагатиметься конкурувати з TikTok і Instagram Reels. А за допомогою нового фонду компанія розраховує розширити базу користувачів Shorts і залучити авторів контенту.

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Куди спрямують кошти

Розробники відзначають, що це лише перший крок до створення повноцінної монетизації Short.

Претендувати на частину фонду зможе будь-який творець популярного контенту для Shorts. Представник сервісу відмовився уточнити деталі про конкретні виплати за відеоролики. Крім цього, YouTube попросить авторів поділитися думкою про функціонал Shorts.

YouTube є великим джерелом рекламного доходу материнського холдингу Alphabet. У першому кварталі 2021 року сервіс приніс 6,01 мільярда доларів у порівнянні з 4 мільярдами доларів роком раніше.

Ймовірно, за допомогою такого вкладення компанія хоче збільшити рекламний оборот сервісу.

Що відомо про YouTube Shorts

Новий сервіс коротких відео від YouTube всім авторам контенту на території США, а до цього його запустили в Індії. Коли запуск перейде у глобальний режим, у фірмовому мобільному додатку YouTube з'явився відповідний розділ, перейшовши в який користувачі матимуть можливість перегляду і публікації коротких роликів. Для перегортання їх досить провести пальцем вгору або вниз по екрану.

Shorts дає можливість створювати відео тривалістю до 60 секунд. Серед можливостей відзначають додавання субтитрів, причому вони можуть бути створені сервісом автоматично або завантажені автором ролика самостійно. Разом з цим розробники додали нові фільтри й ефекти, які можна застосовувати в процесі запису і редагування відео.

Про запуск функції в інших країнах, поки невідомо.