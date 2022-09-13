Про чергове "покращення" стало відомо з масових скарг, які почали з'являтися в мережі. Користувачі помітили збільшення реклами й опублікували декілька фото.

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Більше, більше, більше реклами

Користувачі безплатних облікових записів YouTube повідомляють, що тепер замість одного чи двох рекламних роликів перед відео, компанія показує цілих п'ять. Судячи з усього, поки що Google тестує це нововведення й відповідно збирає відгуки, котрі можуть вплинути на кінцеве рішення: впроваджувати для всіх чи скасувати. Навряд чи компанії сподобається реакція.

"YouTube щойно дав мені 5 довгих оголошень, які не можна пропустити", – пише користувач Twitter, який опублікував фото екрана.

Компанія вирішила відповісти на один з твітів. У ньому користувачка з ніком Mermaidvee написала: YouTube дві реклами було недостатньо, тож тепер ви хочете відтворити 5 оголошень, які нікого не цікавлять, і я не можу пропустити?"

"Це може статися з певним типом оголошень, які називаються бамперними, оскільки вони тривають лише до 6 секунд. Якщо хочете, ви можете надіслати відгук безпосередньо з YouTube за допомогою інструменту відправки відгуків", – відповіли в компанії.

Таким чином можна зрозуміти, що максимальна тривалість усіх вставок – 30 секунд. І хоч YouTube має й значно довшу рекламу, основна проблема цієї полягає у неможливості її пропустити.

З п'ятьма оголошеннями перед відео наразі стикаються не всі користувачі безплатних облікових записів, тому виглядає, ніби YouTube перевіряє реакцію на оновлення.

Що робити

З цієї ситуації є лише два виходи: