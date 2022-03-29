YouTube тестує реакції на будь-який момент відео

Компанія Google, якій належить відеохостинг YouTube, почала тестувати новий вид зворотного зв'язку з глядачами. Мова про новий вид реакцій за допомогою емодзі.

Реакції за допомогою цілого набору емодзі сьогодні дуже популярні й активно впроваджуються багатьма сервісами – останнім це зробив Telegram. Вони дозволяють поставити не просто лайк, а одну з емоцій, показавши, наприклад, скорботу, здивування, обурення чи сміх. У випадку YouTube такі реакції набувають нового сенсу.

Цікаво VPN-сервіс Proton запропонував росіянами висилати гроші поштою

Що відомо

Як повідомляє джерело, користувачі зможуть реагувати на окремі моменти відеороликів.

Ймовірно, це дозволить залишати необмежену кількість реакцій під одним роликом.

Організовано все так: під кожним відео буде окрема панель реакцій, і на ній можна буде побачити емодзі на кожен момент відео. Будь-якому глядачеві будуть доступні реакції всіх інших, і він зможе додати свій емодзі до загальної кількості.

Найближчий аналог функції можна побачити на сервісі SoundCloud, де інтерфейс дозволяє слухачам залишати коментарі на конкретний момент аудіозапису.

Представник YouTube повідомив, що зараз в тестовому періоді компанія тестує кілька наборів реакцій і він буде змінюватися в залежності від результатів експерименту.

Тестування функції не означає її обов'язкове впровадження. Якщо компанії не сподобається результат, плани можуть скасувати.