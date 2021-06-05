Як це працюватиме

У новому виконанні стрічка коментарів показується поруч зі зменшеним вікном відео, що дозволяє одночасно дивитися контент і читати коментарі. Приховати розділ, одночасно розгорнувши відеоролик дійсно на весь екран, можна зсунувши відповіді свайпом вниз.

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Коментарі в повноекранному режимі YouTube: дивіться відео

Коли з'явиться нова функція

YouTube поки тестує функціональність на невеликому відсотку пристроїв. Не виключено, що її реліз буде скасований через негативні відгуки користувачів відеосервісу.

Нагадаємо, що це не перша спроба YouTube винести коментарі на передній план: раніше у вікні перегляду відео вони розташовувалися під рекомендаціями, тепер – над ними.