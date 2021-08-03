YouTube тестує нову підписку: вона дешевша, ніж Premium, але без деяких функцій

Підписка YouTube Premium і без того пропонувалась за досить демократичною ціною. Проте компанія, судячи з усього, вирішила запустити ще бюджетніший варіант. Розповідаємо, які функції він запропонує.

Тестування підписки вже почали. Її єдиною перевагою над безплатною версією стала відсутність реклами.

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Premium Lite

Новий варіант підписки називається Premium Lite. У ньому користувачі не знайдуть таких функцій, як завантаження роликів для офлайн-перегляду, фонове відтворення та доступ до музичного сервісу YouTube Music.

Поки що новинку випробовують у декількох країнах з залученням обмеженого кола користувачів:

Бельгії,

Нідерландах,

Данії,

Фінляндії,

Швеції,

Люксембурзі,

Норвегії.

Невідомо, як надалі поширюватиметься Premium Lite. З великою імовірністю відписка стане доступна і в Україні. Проте Google наголошує, що це наразі лише експеримент, а рішення про подальшу долю нового варіанту підписки прийматимуть на основі реакції користувачів сервісу.

Звичайний YouTube Premium коштує у Європі 11,99 євро на місяць, тоді як Lite пропонують за 6,99 євро. В Україні підписка коштує 99 гривень на місяць.