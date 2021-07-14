Новий конкурент TikTok: YouTube Shorts офіційно запрацював в Україні

YouTube у середу оголошує про запуск бета-версії YouTube Shorts в Україні. Цей інструмент дозволяє знімати яскраві короткі відео на смартфон і відразу публікувати їх. У 2020 році функцію почали тестувати в Індії та США.

Функція Shorts у бета-режимі запрацювала в Україні з 14 липня. Протягом декількох тижнів вона повинна стати доступної усім користувачам. Раніше ролиши Shorts можна було переглядати на платформі шукаючи їх за тегом, однак тепер для цього є спеціальний розділ.

Цікаво YouTube тестує нову функцію пов'язану з коментарями у відео

Як стоврити YouTube Shorts

Щоб створити відео YouTube Shorts, на мобільному пристрої потрібно увійти в доаток YouTube, натиснути на значок "плюс" у нижній частині екрана, а потім обрати "Створити коротке відео". Тривалість відео при цьому не може перевищувати 60 секунд.



Створення YouTube Shorts / Скриншот 24 канал

Користувачі також можуть робити семпли аудіо з мільярдів звичайних роликів на YouTube. Водночас автори самостійно вирішують, чи можуть інші користувачі використовувати контент з їхніх довгих відео.

Крім того у коротких відео можна:

додавати текст в певні частини відео;

робити семпли аудіо з інших роликів Shorts, обробляти такі уривки і вставляти їх в свої короткі відео;

додавати автоматичні субтитри;

записувати ролики тривалістю до 60 секунд прямо в інструменті YouTube Shorts;

додавати до коротких відео уривки, збережені в галереї телефону;

накладати базові фільтри для корекції кольору.

Більше цікавих деталей про YouTube Shorts

Під час глобального запуску бета-версії користувачі отримали доступ до мільйонів пісень та музичних каталогів від понад 250 лейблів та видавців по всьому світу, зокрема лейблів та видавничих компаній Universal Music Group, Sony Music Entertainment та Sony Music Publishing, Warner Music Група і Warner Chappell Music, Believe, Merlin, Since Music, Beggars, Kobalt та багато інших.

Shorts – це новий спосіб перегляду та створення контенту на YouTube. Зараз компанія шукає різні способи монетизації коротких відео та винагородження авторів за їхній контент. Зокрема у США запустили програму YouTube Shorts Fund в рамках якої 100 мільйонів доларів протягом двох років буде розподілятися серед авторів, які публікують короткі відео.