Як повідомляє 24 канал із посиланням на російські пропагандистські ресурси, про чергове можливе блокування YouTube на росії згадали цього тижня.

Не пропустіть Google випустила Wallet – універсальний додаток для зберігання банківських карток та документів

Членом ради при диктаторі росі з розвитку громадянського суспільства та прав людини (сміх та й годі) Ігор Ашанов, заявив, що YouTube можуть заблокувати вже цієї осені.

Нам потрібно розраховувати на те, що його все-таки буде заблоковано. Ось щойно його власника оштрафували в черговий раз за те, що він не видаляє контент. Це колись скінчиться. Я думаю, це закінчиться до осені, коли і RuTube нормально запрацює, і Відео ВКонтакте стане більш менш самостійним хостингом,

– наводить слова Ашманов так зване російське ЗМІ ТАСС.

До слова, RuTube збирається "нормально запрацювати" в росії з дня на день ось уже протягом кількох років. Варто згадати і про оборотний штраф накладений Московським судом на Google, про який обмовився Ашманов. Чому росія не побачить ні цента з 358 мільйонів доларів штрафу ми вже розповідали у нашому матеріалі.

Сьогодні у росії просто немає альтернатив YouTube. RuTube та VK Video не викликають ні найменшого бажання ними користуватися.

Читайте на сайті Google представила публічну версію Chrome OS Flex – вона допоможе воскресити ваш старий ПК

Чи заблокують YouTube у росії?

Не виключено, що це чергова популістська заява, яких вже лунало десятки з вуст різних російських чиновників протягом останнього часу. Разом з тим – це ж росія. Трапитися в цій "країні" може що завгодно.

Найімовірніше навіть у російських верхах досі не дійшли однозначної позиції з приводу блокування сервісу. Раніше неодноразово лунали заяви про те, що попри все YouTube на росії блокувати не збираються "поки він не перейшов межі розумного". Однак, що це означає не відомо самим росіянам, які поняття не мають про концепцію "розумності".