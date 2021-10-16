Щороку чергові випуски збирали все більше дизлайків та негативних відгуків глядачів. У цьому вбачають основну причину скасування проєкту. Принаймні так припустили користувачі мережі та журналісти світових ЗМІ у своїх статтях.

Цікаво Занедбані садові скульптури за 200 фунтів виявилися древніми єгипетськими сфінксами

Чому скасували YouTube Rewind

Найбільш негативну реакцію глядачів викликали два останні випуски:

Відео 2018 року, яке подивилися майже 220 мільйонів разів, має 3 мільйони вподобань і 19 мільйонів дизлайків .

. У 2019 році при 117 мільйонах переглядів ролик набрав 3,4 та 9,5 мільйона лайків і дизлайків відповідно.

Відеоплатформа своєю чергою заявляє, що причиною відмови він Rewind є те, що YouTube став настільки масивним, що в рамках одного відео вже неможливо описати всю його різноманітність.

У своїй публікації в Twitter, де компанія процитувала статтю TubeFilter, YouTube дякує всім творцям, які брали участь у проєкті Rewind, додавши, що буде рада аналогічним роликам від сторонніх окремих авторів.

Дійсно, останніми роками деякі популярні на Заході блогери строювали власні версії Rewind, у яких показували як пройшов їхній рік. Тепер, судячи з усього, YouTube буде просувати найкращі ролики самих блогерів. Як саме це буде відбуватися, поки не ясно.

До речі, свою версію Rewind випустила у 2020 році й українська YouTube-спільнота "Маніфест", яка об'єднує україномовних ютуберів та допомагає їм просувати контент.

Youtube Rewind 2020 Україна: відео