Остаточне рішення про глобальне впровадження нового інтерфейсу приймуть на основі отриманих відгуків. Це означає, що у випадку негативної реакції аудиторії, оновлення не відбудеться.

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Новий інтерфейс YouTube

Розробники збільшують кількість елементів керування у повноекранному режимі. Тепер тут розмістили додаткові можливості:

лайк,

дизлайк,

перехід до коментарів,

додавання відео в список для перегляду пізніше,

опція посилання на ролик,

відео на схожу тематику в правому нижньому куті вікна.



Новий дизайн YouTube / Фото androidpolice

Якщо натиснути на значок коментарів, обговорення відкриється в правій частині екрана поруч з відео. Читати повідомлення тепер можна буде паралельно з переглядом відео.

При натисканні на назву відео вгорі, розкриється його докладний опис.

Спочатку ці нововведення тестувалися на складних смартфонах з великими екранами, таких як Samsung Galaxy Fold3. Тому користувачі припускали, що новий інтерфейс буде доступний лише для такого виду пристроїв. Проте, судячи з усього, це не так, оскільки до тестування приєдналися й стандартні формфактори.

У вебверсії версії YouTube поки немає ніяких змін.

Варто зазначити, що новий дизайн повністю ігнорує сучасні тенденції в інтерфейсах, у тому числі й Material You – власну розробку Google для операційної системи Android. Він, за ранніми анонсами, повинен поступово перейти й на вебверсії додатків та сервісів компанії. Концепція Material You характеризується широкою палітрою кольорів, заокругленими кутами, плавним інтерфейсом та часом досить габаритними його елементами. Натомість у новому оформленні YouTube ми бачимо кардинально іншу ситуацію. Піктограми залишаються фактично без змін – з тонким контуром і в чорно-білих кольорах.