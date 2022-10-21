Вища ціна вже актуальна для нових підписників у деяких країнах. Для поточних користувачів зміна вартості відбудеться у наступному платіжному циклі.

Цікаво YouTube-сторінки російської Ради Федерації заблоковані, а 20 000 відеозаписів назавжди видалені

Нова ціна YouTube Premium

Прессекретарка YouTube Марні Грінберг повідомила в листі для The Verge, що спочатку ціни будуть скориговані у США, Канаді, Великій Британії, Японії, Індонезії, Бразилії, Туреччині та Аргентині. Про інші країни поки нічого не повідомляють.

Ми приймаємо ці рішення нелегко, і розуміємо, наскільки це може бути важко для наших користувачів. Ця нова ціна відображає повну цінність YouTube Premium і дозволить нам розробити ще більше преміумфункцій, продовжувати підтримувати творців і виконавців, яких наші користувачі дивляться і слухають на YouTube,

– сказала Марні Грінберг.

Сімейний план YouTube Premium у перерахованих країнах тепер коштує 22,99 долара на місяць (раніше – 17,99 долара).

Разом із тим, якщо користувачі отримували нижчу ціну як колишні абоненти Google Play Music, вони будуть і надалі платити за нижчою ставкою аж до квітневої дати, до якої виставлений рахунок.

Вартість індивідуального плану YouTube Premium залишається без змін і, за словами Грінберг, YouTube поки не планує її підвищувати. Якщо ж такі наміри з'являться, компанія повідомить принаймні за 30 днів до зміни ціни.

А що в Україні

Наразі сторінка YouTube Premium в Україні показує стару ціну – 149 гривень за місяць користування. Однак, імовірно, згодом можна очікувати зростання й у нас. Чи так це, покаже час.