Автор каналу Local58TV Кріс Страуб монтує ролики у стилі "знайдених кадрів" і в них немає зовсім нічого для дітей. Часом вони є просто набором шумів та радіоперешкод. На одному, наприклад, можна побачити зйомку невідомих та явно рукотворних об'єктів на Місяці, моторошну фігуру гуманоїда та інше. При цьому в описі до роликів завжди зауважується, що вони зняті за заздалегідь написаним сценарієм.

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Зовсім не дитячі відео

Кріс Страуб перевірив свій обліковий запис на минулих вихідних і виявив, що його вміст був позначений штучним інтелектом YouTube як "для дітей".

Це означає, що тепер його ролики не лише потрапляють у рекомендації як подібні після перегляду інших відео, а й стають доступними через YouTube Kids, який є окремим безпечним інтерфейсом для дитячої аудиторії.

Local58TV має мільйони переглядів на кожному з дев'яти відеороликів і досить знаменитий, щоб мати сторінку у Вікіпедії.

Розділ "Про канал" описує його як "тривожні короткометражки в естетиці found footage/VHS"

Найпопулярніше відео каналу, під назвою "Непередбачені обставини", являє собою фальшиве оголошення від "Департаменту США із захисту американської гідності". Повідомлення виконано в стилістиці телебачення середини двадцятого століття й оголошує, що Америка програла війну і була змушена капітулювати. Однак із приходом окупантів "ви можете забрати Америку з собою", убивши свою сім'ю. Після цього відео продовжується інструкціями. Очевидно, що це не той тип каналу, який призначений для дітей .

. Ще один ролик сервіс позначив як "для дітей", імовірно, через його назву, яка так і звучить: "Шоу для дітей". У цьому чорно-білому відео зі спотвореною фільтрами музикою демонструються скелети, цвинтар із безліччю могил, глибока темна печера та смерть. Цікаво, що творець ролика спочатку вручну встановив на ньому віковий рейтинг "18+".

Кріс Страуб подав апеляцію, щоб виправити ситуацію, оскільки YouTube після втручання алгоритмів, не дозволяє змінювати щось автору. Однак він і досі чекає відповіді.

Видання ArsTechnica зауважує, що YouTube не страждає без грошей. Торік, наприклад, сервіс заробив майже 29 мільярдів доларів. Однак усе одно продовжує економити на працівниках, не наймаючи модераторів-людей, для яких, на відміну від ШІ, одразу стало би зрозуміло, що це тривожні й моторошні ролики.