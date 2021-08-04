Блогери зможуть заробити на YouTube Shorts до 10 000 доларів: як це працюватиме

В рамках просування новго функціоналу коротких відео Shorts платформа YouTube платитиме авторам контенту до 10 тисяч доларів на місяць. На це компанія очікує загалом витатити 100 мільйонів доларів лише протягом наступного року. Водночас блогери вже у серпні зможуть отримати перші гроші за контент.

Shorts цу новий функціонал коротких відео, за допомогою якого YouTube має намір конкурувати з популярною соцмережею TikTok. Цікаво, що після запуску Shorts чимало аналітиків припускали, що YouTube почне платити авторам контенту, для популяризації функції.

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Як отримати гроші за контент в Shorts

Насправді все не так просто, як могло би бути. Аби отримати гонорар від YouTube автори роликів, повинні створювати контент, який швидко та стало набирає популярності. Платформа буде оцінювати популярність відео з урахуванням того, скільки людей знімають і публікують ролики щомісяця. Крім того, сума виплат буде залежати і від географічної приналежності основної аудиторії творця контенту.

YouTube також вимагає щоб ролики, які будуть публікуватися користувачами, були унікальними. Творці контенту, які завантажать відео з водяними знаками інших платформ, таких як TikTok і Snapchat, втратять право отримувати гонорари від YouTube. Це означає, що просто перепостити навіть власне відео з цих сервісів та отримати гроші не вийде.

Програма монетизації роликів в Shorts

Авторам з України виплати за популярні ролики Shorts поки недоступні, однак Google обіцяє незабаром розширити програму на більшу кількість регіонів.

Платформа планує надалі замінити програму заохочення та перевести її у повноцінну та довгострокову модель монетизації. Очікувано, що масштабування відбудеться тоді, коли до функціоналу та авторів приєднаються рекламодавці.

Очевидно, що в такий спосіб YouTube прагне вплинути на вже сформований ринок відеосервісів з короткими відео де поки беззаперечне лідерство тримає TikTok. І схоже, що YouTube налаштований серйозно, а якщо врахувати, що компанія може дозволити собі не шкодувати гроші за контент для авторів, то вже в близькову майбутньому ми зможемо спостерігати зміни на ринку сервісів хостингу коротких відео.

Як мінімум користувачі отримають ще одну платформу, а при кращому сценарії на ринку з'явиться новий лідер.

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Монетизація на інших платформах

Варто зазначити, що виплати за публікацію популярних відео практикують і інші платформи. Ті ж TikTok та Snapchat платять творцям контенту на основі популярності їх роликів, а не на основі показів реклами.