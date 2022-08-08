В YouTube увімкнули автоматичні субтитри українською мовою: як їх активувати

Ще у травні Google анонсувала додавання автоматичних субтитрів українською в YouTube. Нарешті ця функція стала доступною для всіх користувачів відеохостингу.

Як повідомляє 24 канал, YouTube може автоматично генерувати субтитри до відео і він чудово справляється з цим коли мова ролика англійська. З іншими мовами по різному, але досі українською ця опція не була доступна.

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Ключовим інструментом в роботі функції є технологія розпізнавання мовлення. Зазвичай якість таких субтитрів залежить від самого відео і на переклад сильно впливають сторонні шуми, акцент та діалекти. Тому субтитри можуть бути згенеровані з помилками та неточностями, однак Google постійно удосконалює функцію і переклад стає якіснішим.

Українські субтитри в YouTube

Поява автоматичних українських субтитрів у відео не афішувалася – вони просто з'явилися, як і обіцяли в Google раніше.

Появу автоматичних українських субтитрів у функції YouTube Live Caption помітили користувачі соцмереж. Зараз функцією може скористатися кожен охочий, кому це потрібно.

Як увімкнути функцію автоматичних українських субтитрів в YouTube

Оберіть будь-яке відео, яке вас цікавить,

Натисніть на колесо налаштування,

Оберіть "Субтитри",

Далі виберіть "Автоматичний переклад",

І натисніть на українську мову.

Додаємо автоматичні українські субтитри у відео: покрокові ілюстрації

Нагадаємо, що YouTube – найбільший відеохостинг у світі та другий за відвідуваністю сайт світу.