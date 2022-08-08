Як повідомляє 24 канал, YouTube може автоматично генерувати субтитри до відео і він чудово справляється з цим коли мова ролика англійська. З іншими мовами по різному, але досі українською ця опція не була доступна.
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Ключовим інструментом в роботі функції є технологія розпізнавання мовлення. Зазвичай якість таких субтитрів залежить від самого відео і на переклад сильно впливають сторонні шуми, акцент та діалекти. Тому субтитри можуть бути згенеровані з помилками та неточностями, однак Google постійно удосконалює функцію і переклад стає якіснішим.
Українські субтитри в YouTube
Поява автоматичних українських субтитрів у відео не афішувалася – вони просто з'явилися, як і обіцяли в Google раніше.
Появу автоматичних українських субтитрів у функції YouTube Live Caption помітили користувачі соцмереж. Зараз функцією може скористатися кожен охочий, кому це потрібно.
Як увімкнути функцію автоматичних українських субтитрів в YouTube
- Оберіть будь-яке відео, яке вас цікавить,
- Натисніть на колесо налаштування,
- Оберіть "Субтитри",
- Далі виберіть "Автоматичний переклад",
- І натисніть на українську мову.
Додаємо автоматичні українські субтитри у відео: покрокові ілюстрації