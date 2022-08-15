На базі YouTube хочуть створити маркетплейс для продажу підписок на стрімінгові сервіси

YouTube має намір запустити інтернет-магазин для продажу підписок на потокові сервіси інших компаній. Наразі керівництво сервісу веде переговори, а сам запуск очікується восени. При цьому сам магазин каналів розробляють вже півтора року.

Поки що в рамках передплати YouTube TV можна додати передплату HBO Max, але в майбутньому кількість сервісів розшириться. Джерело не наводить подробиць про умови, які YouTube обговорює з іншими компаніями, але зазначається, що вони різні залежно від сервісу.

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Поличка підписок на YouTube

Поки що в обговоренні беруть участь більше американських майданчиків. Повідомляється, що представник стрімінгового сервісу Peacock обговорював із YouTube можливість додавання сервісів до "магазину". Також інтерес виявляли у Walmart. Паралельно з цим компанія веде переговори з власниками хмарних сервісів, що дозволить розширити охоплення аудиторії.

Для сервісів потокового відео, які стикаються з більшою конкуренцією та сповільненням зростання в США, магазин YouTube пропонує ще один шлях, щоб збільшити кількість клієнтів. Компанії вивчають різноманітні нові маркетингові та розповсюджувальні стратегії, щоб збільшити кількість реєстрацій.

Ідею обговорювали вже давно

Ще у 2020 році YouTube обговорював запуск онлайн-магазину потокового відео. Тепер ця ідея, схоже, набирає популярності серед розважальних компаній, які прагнуть нової аудиторії. YouTube назвав масштаб і різноманітність своєї глобальної аудиторії причиною, чому потокові сервіси повинні приєднатися до цієї ідеї. За даними Google, на YouTube щомісяця зареєстровано понад два мільярди користувачів.

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Суть полягає у тому, що новий магазин каналів YouTube запропонує професійний маркетинг для потокових послуг, оскільки споживачі зможуть безкоштовно дивитися трейлери шоу чи фільмів на YouTube, а потім легко платити за підписку на послугу.

На цей час не повідомляється, які послуги будуть доступні при запуску "магазину каналів" і в яких країнах це відбудеться. Офіційної заяви щодо цього наразі не було.