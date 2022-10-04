Якість – за гроші: користувачі YouTube незадоволені майбутнім нововведенням

YouTube, імовірно, готується до дуже неоднозначного нововведення, яке ще до офіційного анонсу викликало обурення користувачів. Вони створюють цілі треди на Reddit, оскільки найвища якість відео скоро може стати платною.

Цьому, наприклад, присвячена окрема гілка на Reddit та публікації в Twitter. Окремі користувачі, які помітили оновлення на своїх пристроях, публікують скриншоти.

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Що відомо

Як видно з зображень, платним може стати перегляд відео у 4K, тобто 2160p. При виборі варіантів роздільності здатності біля відповідного пункту відображається позначка "Premium" і додаток відразу ж пропонує натиснути для підписки.

"Що ж, після тестування до 12 рекламних оголошень на YouTube для непреміум-користувачів, тепер деякі користувачі повідомляють, що вони повинні заводити преміум-акаунт лише для того, щоб переглядати відео в 4К", – пише у твітері користувач з ніком Alvin.

Автор твіта, ймовірно, говорить про інше майбутнє оновлення , яке зараз тестує відеосервіс. У ньому користувачі помітили 5 рекламних оголошень підряд, які неможливо пропустити. Однак Alvin чомусь згадує аж про 12 банерів.

Подібні випадки були помічені у додатках для iOS та Android.

Реакція користувачів

Користувачі дуже різко відреагували на потенційне нововведення. Одні жартують, що "через кілька років YouTube скаже, що доходу від реклами недостатньо, тому що занадто багато людей підписано на Premium, і почне вводити рекламу в YouTube Premium", інші заявляють, що принципово продовжать дивитись без підписки. Є й такі, хто погрожує взагалі більше ніколи не користуватися сервісом.

Варто зазначити, що така висока якість потрібна далеко не всім. Перш за все, відео такої роздільної здатності трапляються досить рідко. Крім того, безплатними залишаться 1440p та 1080p, а це теж дуже хороша якість, яка забезпечує високу чіткість зображення, але не споживає так багато ресурсів, як 4К. Тому навряд чи можна сказати, що користувачі багато втратять.

Імовірно, Google таким чином намагається зрозуміти реакцію аудиторії, щоб потім ухвалити рішення щодо переходу на новий формат.

Офіційних коментарів про це компанія ще не давала.