YouTube може приховати лічильник дизлайків: скоро почнеться тестування
Відеосервіс YouTube почне тестувати кілька нових видів інтерфейсу з прихованим лічильником дизлайків. Конкретні терміни початку експерименту не називаються.
Джерело:24 канал
Виявляється, тестування проведуть на прохання творців контенту. Розробники спочатку перевірять функцію на "невеликій групі користувачів". Про це заявили розповіли представники YouTube на офіційній сторінці ресурсу в Twitter.
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Навіщо це компанії
Перелік країн, в яких приховають дизлайки, не уточнюється. Цим експериментом YouTube хоче дізнатися, як наявність публічного лічильника впливає на популярність ролика і його оцінку. Імовірно, мова йде про явище, коли люди тиснуть дизлайк під впливом того, що у ролика вже є велика їх кількість, навіть якщо ролик глядачеві сподобався.
Обидві кнопки вибору оцінки відео залишаться активними і глядачі зможуть ними скористатися, але побачити кількість дизлайків учасники тестування вже не зможуть – лише позитивні оцінки. Автори все ще зможуть відстежувати статистику, а алгоритми враховуватимуть результати оцінки.
Нагадаємо, у кінці 2019 року Instagram почав тестувати функцію з приховування числа вподобань. У компанії заявили, що нововведення покликане допомогти користувачам зосередитися на контенті, а не його популярності.
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