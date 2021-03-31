Відеосервіс YouTube почне тестувати кілька нових видів інтерфейсу з прихованим лічильником дизлайків. Конкретні терміни початку експерименту не називаються.

Виявляється, тестування проведуть на прохання творців контенту. Розробники спочатку перевірять функцію на "невеликій групі користувачів". Про це заявили розповіли представники YouTube на офіційній сторінці ресурсу в Twitter.

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Навіщо це компанії

Перелік країн, в яких приховають дизлайки, не уточнюється. Цим експериментом YouTube хоче дізнатися, як наявність публічного лічильника впливає на популярність ролика і його оцінку. Імовірно, мова йде про явище, коли люди тиснуть дизлайк під впливом того, що у ролика вже є велика їх кількість, навіть якщо ролик глядачеві сподобався.

Creators, you'll still be able to see the exact number of likes and dislikes in YouTube Studio. For viewers, if you're in the experiment, you can still like or dislike a video to share feedback with creators and help tune the recommendations you see on YouTube. — YouTube (@YouTube) March 30, 2021

Обидві кнопки вибору оцінки відео залишаться активними і глядачі зможуть ними скористатися, але побачити кількість дизлайків учасники тестування вже не зможуть – лише позитивні оцінки. Автори все ще зможуть відстежувати статистику, а алгоритми враховуватимуть результати оцінки.

Нагадаємо, у кінці 2019 року Instagram почав тестувати функцію з приховування числа вподобань. У компанії заявили, що нововведення покликане допомогти користувачам зосередитися на контенті, а не його популярності.