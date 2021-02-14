YouTube – один з найбільш відвідуваних сайтів у світі. Історія його розвитку налічує вже 16 років. Пропонуємо згадати як все починалося та як розвивалося.

Історія YouTube починається у 2005 році. Тоді, 14 лютого, троє колишніх працівників PayPal – Чад Герлі, Стівен Чен та Джавед Карім – запускають першу версію сайту, зрозумівши, що в інтернеті немає зручного ресурсу для пошуку, завантаження, поширення і обговорення відеороликів.

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Розвиток

Спочатку YouTube не користувався великою популярністю, проте поступово, завдяки "сарафанному радіо" і вдалим нововведенням і навіть спаму, база користувачів починає стрімко зростати. Під кінець 2005 року кількість щоденних переглядів становила 8 мільйонів, а у липні наступного року вже сто мільйонів.



Засновники YouTube Чад Герлі, Стівен Чен та Джавед Карім / Фото webbyawards.com

Щоб цього досягти, творцям молодого ресурсу доводиться стукати у двері ледь не кожного журналіста видання Wired. Як заявляв Джавед Карім на своїй лекції, яку він прочитав в Університеті штату Іллінойс в Урбана-Шампейн, "зараз важко знайти хоч один екземпляр Wired, в якому не згадувався б YouTube".

Проте проблема ховалася в іншому: ніхто не користувався YouTube. Нікому не було цікаво дивитися на наявний на той час контент. Засновники оголошують, що заплатять по 100 доларів красивим жінкам, які завантажать 10 відео. Чи спрацювало це? Ні – жодної відповіді на пропозицію так і не було отримано.

Ситуація почала мінятись після одного з перших серйозних оновлень. Розробники додають чотири нові функції:

Рекомендації пов’язаних відео;

Швидка розсилка спаму електронною поштою;

Інструменти для соціальних мереж;

Зовнішній відеоплеєр, який дозволяв ділитися відеороликами, розміщуючи їх поза межами YouTube.

Цікавий факт. Перший ролик на YouTube завантажив Джавед Карім 23 квітня 2005 року. Він називався "Я в зоопарку" і тривав 19 секунд.

YouTube та "Корпорація Добра"

Google купує YouTube у листопаді 2006 року за 1,65 мільярда доларів. Компанія починає вливати у перспективний ресурс кошти, сподіваючись отримати з нього вигоду. Проте YouTube не приносить виручки взагалі. Реклама не виправдовує сподівань. Витрати у два рази перевищують доходи. Компанія починає шукати нові шляхи монетизації. Зокрема, домовляється з Apple і Amazon про продаж музики за допомогою YouTube, а також залучає різноманітний контент від великих медіахолдингів – фільми, телешоу, серіали. Згодом вводять і платну підписку YouTube Red, яку пізніше, у 2018 році, перейменують у Premium.

Відеохостинг досягає показника в один мільярд щоденних переглядів у жовтні 2009 року, а через рік, у травні 2010 року, – 2 мільярди переглядів. 2012 рік завершується показником у 4 мільярди переглядів щодня. За актуальною на той час інформацією видання Forbes щохвилини на сайт завантажувалось 72 години відео. У 2019 році ця цифра сягала вже 300 годин. А кількість щоденних переглядів перевалила за 5 мільярдів.

Цікавий факт. Першим відео, що набрало мільйон переглядів, була реклама взуття фірми Nike, у якій взяв участь футболіст Роналдінью.

YouTube сьогодні

Сьогодні YouTube присутній на ринку більшості країн світу, за винятком кількох окремих, які блокують доступ до нього з різноманітних причин, які, як правило, пов'язані з цензурою та свободою слова, коли хостинг відмовляв владі країни у видаленні певних роликів, які не влаштовували її. Серед таких країн Іран, який неодноразово блокував і знову відкривав доступ до ресурсу, Туреччина, Китай, Саудівська Аравія, Судан, Пакистан та Бангладеш.

Сайт перекладений 83 мовами, включаючи українську, яка стала доступною для користувачів 13 грудня 2012 року.

На сайті можна знайти відео на будь-яку тематику: розважальні та навчальні ролики, відеоблоги та фільми, музику та кліпи, поради та лайфхаки.

YouTube і досі залишається одним з найпопулярніших у всьому світі. Сьогодні він займає друге місце після Google.

Цікавий факт. Найпопулярніше відео на YouTube на сьогодні зібрало 7 911 215 780 переглядів. Воно називається Baby Shark Dance. На другому місці відеокліп на пісню Despacito, яке зібрало 7 204 396 556 переглядів.

Відеоблоги

YouTube дав потужний поштовх розвитку відеоблогінгу. Будучи найпопулярнішим відеохостингом у світі, він дозволяє будь-кому абсолютно безплатно ділитися моментами свого життя, а людям по всьому світу слідкувати за цікавим їм контентом. З 2004 року блоги у форматі відео починають з'являтися один за одним, набираючи шаленої популярності серед аудиторії. Вперше кожна звичайна людина, отримала змогу робити власний відеоконтент і з його допомогою спілкуватися з глядачами. Це був аналог телебачення в інтернеті. Культура відеоблогінгу негайно породжує сотні YouTube-знаменитостей. Мільйони людей слідкують за їхнім життям, спостерігають за тим, як вони проводять свій час у так званих "влогах" – суміш слів "video" та "blog". До них прислухаються. Можливість стати лідерами думки вперше надається не знаменитостям, на зразок зірок кіно чи телебачення, а звичайним людям.

З 2013 по 2019 рік найпопулярнішим каналом на YouTube залишався шведський блогер Фелікс Чельберг, більш відомий під псевдонімом PewDiePie. Але 15 квітня 2019 року, після тривалих перегонів між двома каналами, у які втягнулися сотні блогерів і мільйони звичайних людей, закликаючи підписуватись на Чельберга, на перше місце вийшов індійський "T-Series". У травні 2019 року він першим в історії набрав 100 мільйонів підписників на YouTube.

YouTube Rewind

З 2010 року YouTube створював ролики під назвою Rewind, які традиційно випускались у грудні та підсумовували річні тренди не лише сервісу, а й світу загалом. Під мікс найпопулярніших пісень найпопулярніші блогери показували, чим жив світ та блогери зокрема, які теми роликів та челленджі були найпопулярнішими. Проте останніми роками оцінки Rewind знижувались, і ролики збирали все більше негативних відгуків. Глядачі, зокрема, скаржились те, що контент став нецікавим і що вони взагалі не впізнають багатьох людей, яких запрошують творці.

Падіння популярності призвело до того, що Rewind 2018 року став найбільш ненависним випуском. Він отримав рекордну кількість дизлайків – на сьогодні 18 мільйонів. У 2020 році компанія вирішила не випускати чергову серію підсумків.

Натомість найкращі оцінки у свій час отримав випуск 2014 року – за даними Вікіпедії він має 95,18 відсотка позитивних відгуків.

Наразі не відомо, чи повернеться YouTube до створення Rewind у 2021 році.