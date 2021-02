YouTube готує нові можливості для батьківського контролю

YouTube запускає програму "Supervised Experiences", яка надасть батькам нові можливості для контролю контенту і функцій YouTube, до яких можуть мати доступ їхні діти. Сервіс сподівається, що нові фільтри допоможуть поступово знайомити дітей, уже занадто дорослих для YouTube Kids, з відповідним контентом.

Програма перейде на стадію публічного тестування вже в найближчі місяці. Після її розгортання батьки отримають можливість вибирати поміж трьох рівнів фільтрації, які визначають контент, до якого дитина може отримати доступ зі свого облікового запису.

Що передбачають фільтри

Найсуворіший фільтр, Explore, призначений для дітей у віці від дев'яти років.

Explore more надасть доступ до контенту для дітей від 13 років.

Фільтр Most of YouTube дозволить переглядати будь-який контент, що не має обмежень за віком.



Нові батьківські фільтри дозволять обмежувати контент для дітей / Фото The Verge

YouTube поки не конкретизує, який саме контент буде доступний при використанні кожного з рівнів фільтрації, проте відомо, що Explore відкриє доступ до відеоблогів, навчальних роликів, ігрових відео, музичних кліпів, новин, освітнього контенту та іншого. Рівень Explore more дозволить переглядати також прямі трансляції, що належать до категорій, доступних в Explore. Що стосується Most of YouTube, компанія заявляє, що цей фільтр дозволить переглядати ролики, що містять обговорення делікатних тем, які підходять для перегляду тільки підлітками старшого віку.

YouTube визнає, що навіть така система фільтрації повністю не захистить дитину від недоречного контенту, проте істотно знизить ймовірність наштовхнутися на неналежні ролики. Таким чином, навіть це рішення все ще вимагатиме від батьків пильності.

Що стосується YouTube Kids, компанія все так же рекомендує його як рішення для дітей молодшого віку.