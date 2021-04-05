За новими правилами автори тепер можуть використовувати певну ненормативну лексику, включаючи слова на зразок sh*t і b*tch, протягом перших 30 секунд відеоролика. Чому саме така тривалість, компанія не пояснює.

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Нові правила

Варто зазначити, що такі правила стосуються лише відео, у яких автор бажає увімкнути монетизацію. Щоб така функція була доступна, необхідно, щоб ролик відповідав вимогам YouTube.

Скорочена, цензурована або легка нецензурна лексика (наприклад, hell і damn) тепер дозволяється у назві ролика, на його обкладинці та у самому відео.

Помірна нецензурна лексика, на зразок sh*t і b*tch, дозволена у відео.

Рідкісне використання сильної нецензурної лайки – не більше двох разів приблизно протягом перших 30 секунд відео.

Сильна нецензурна лексика дозволена у музичному відео.

Визначення "Нецензурна лексика" стосується не лише явних і добре чутних слів, а й також викривлених та приглушених, і частково замальованих чорними смужками текстових висловів на етапі монтажу.

Також монетизацію можна ввімкнути на своєму ролику у випадку помірної нецензурної лексики в назві або частого використання нецензурної лексики на початку (приблизно перші 30 секунд). Але в такому випадку сам рекламодавець повинен дати згоду на розміщення своєї реклами у таких роликах.