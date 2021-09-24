Функція працюватиме аналогічно тій, що вже доступна у мобільному додатку. Користувач зможе завантажити ролик в пам'ять програми, а не в окрему папку на смартфоні, і переглянути пізніше, наприклад, за відсутності інтернету.

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Що відомо

Таким чином переглянути завантажене відео можна буде тільки у браузері.

Функція буде доступна лише тим, хто приєднався до YouTube Premium, як і у випадку з мобільним додатком.

Зараз нова можливість уже тестується в обмеженому колі користувачів.

Перевірити, чи серед них є ви, можна на сторінці експериментальних можливостей YouTube.

На розмір файлів обмежень немає, проте є на роздільну здатність. Поки що можна зберігати ролики в якості від 144p до 1080p. 4К не підтримується. Ймовірно цю можливість додадуть пізніше.

Підписники, які користуються останніми версіями браузерів Chrome, Edge або Opera, можуть натиснути кнопку "Завантажити" під відео. Доступ до збережених відео буде здійснюватись через нове меню на бічній панелі.

Тестування триватиме до 19 жовтня. Якщо нова можливість покаже себе добре, її увімкнуть для всіх преміум-користувачів.

Нагадаємо, нещодавно в Україні тали доступні YouTube Shorts – нова функція, покликана конкурувати з TikTok. Це сервіс коротких відео в складі основного додатка YouTube.