Google продовжує роботу над поліпшенням фірмового відеохостингу. Слідом за модифікацією інтерфейсу вікна відеоплеєра компанія додала в браузерну версію YouTube ще одне корисне доповнення.

Користувачам смартфонів ця можливість вже давно знайома, однак для людей, які користуються YouTube у браузері підтримка голосових команд для пошуку і навігації сервісом стане приємним доповненням, повідомляє 24 канал.

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Як це працює

Для активації функції досить натиснути на значок мікрофона, що розташований справа від рядка пошуку, та дати дозвіл на його використання на пристрої. Якщо голосовий запит використовувати під час перегляду відео, воно автоматично буде призупинено.



YouTube підтримує голосові команди у браузері

Примітно, що нововведення не обмежується пошуком контенту, і може застосовуватися для навігації сайтом відеохостингу. Наприклад, за допомогою голосового запиту можна відкрити історію переглядів або бібліотеку, а також запустити відтворення останнього відео з конкретного каналу.

Зараз, за заявою Google, оновлення доступние в більшості регіонів і працює як для зареєстрованих, так і для вийшли з системи користувачів.