YouTube більше не показуватиме кількість дизлайків під відео

Починаючи з 11 листопада YouTube приховуватиме кількість дизлайків під відеороликами на платформі. Компанія заявляє, що ця зміна покликана вберегти авторів з невеликою аудиторією від атак та знущань, а також сприяти "поважній взаємодії між глядачами та творцями контенту". Кнопка дизлайка залишиться на своєму місці, проте кількість негативних позначок бачитиме лише автор відео, а не вся аудиторія.

Варто зазначити, що YouTube, ще у березні оголосив про тестування та експерименти із "приховуванням публічних проявів ворожості". Окремі автори вже давно мають можливість приховувати показники успішності відео.

Цікаво YouTube раптово запустив новий інтерфейс для частини користувачів: чого чекати

Для чого YouTube прибрав дизлайки з відео

На думку YouTube, той факт, що кількість дизлайків не буде показуватися, матиме велике значення – глядачі звикли бачити співвідношення позитивних та негативних оцінок під відео, і багато хто використовує ці показники, щоб вирішити, дивитися ролик чи ні. Тепер цей фактор стає неактуальним.



YouTube прибирає дизлайки / Фото The Verge

Відеосервіс зазначає, що тепер дизлайки служитимуть своєю початковою метою. Вони допоможуть творцям контенту відстежувати переваги своїх глядачів. Щодо глядачів, їм дизлайки допоможуть налаштувати алгоритми рекомендацій відео.

Інші соціальні мережі також дають своїм користувачам можливість приховувати показники рейтингу. Наприклад, Instagram та Facebook дозволяють приховувати кількість лайків, щоб користувачі могли уникнути потенційного соціального тиску.