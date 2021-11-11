Варто зазначити, що YouTube, ще у березні оголосив про тестування та експерименти із "приховуванням публічних проявів ворожості". Окремі автори вже давно мають можливість приховувати показники успішності відео.
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Для чого YouTube прибрав дизлайки з відео
На думку YouTube, той факт, що кількість дизлайків не буде показуватися, матиме велике значення – глядачі звикли бачити співвідношення позитивних та негативних оцінок під відео, і багато хто використовує ці показники, щоб вирішити, дивитися ролик чи ні. Тепер цей фактор стає неактуальним.
YouTube прибирає дизлайки / Фото The Verge
Відеосервіс зазначає, що тепер дизлайки служитимуть своєю початковою метою. Вони допоможуть творцям контенту відстежувати переваги своїх глядачів. Щодо глядачів, їм дизлайки допоможуть налаштувати алгоритми рекомендацій відео.