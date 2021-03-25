YouTube автоматично визначить товари у відео і покаже, де їх купити

На платформі YouTube почалося тестування функції "Продукти в цьому відео". Вона призначена для автоматичного визначення товарів у роликах і створення посилань на них. Згідно з наявними даними, нова опція доступна обмеженому числу користувачів на території США.

Джерело говорить про те, що в середині минулого року розробники вже тестували інструмент "Продукти в цьому відео", але тоді він був доступний дуже невеликій кількості користувачів. Тепер же оновлення відкрили для ширшої аудиторії, але на даному етапі охопить тільки певне число користувачів YouTube з США.

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Деталі та тестування

В одному з блогів розробників джерело виявило інформацію про те, що тестування почалося 22 березня. Поки що не зовсім зрозуміло, як буде працювати новий інструмент.

Ми експериментуємо з новою функцією, яка дозволить відображати список продуктів, присутніх у відео, а також список схожих товарів. Функція буде виводити список між рекомендованими відео і користувачі зможуть побачити його при прокручуванні стрічки з роликами. Мета полягає в тому, щоб допомогти користувачам отримати більше інформації про продукти на YouTube,

– йдеться в повідомленні розробників.

Нова функція дозволить Google зайняти певну частку прибуткового ринку партнерських посилань, а також зв'язати електронну комерцію із завантаженням роликів на платформу.

Офіційні представники YouTube поки не розкривають даних про те, як саме планується розвивати і монетизувати даний інструмент надалі.