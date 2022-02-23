Ритуальний комплекс був знайдений поряд з відомим місцем доби неоліту (3 – 10 тисяч років до нашої ери), де був розташовані своєрідні мисливські угіддя давніх людей. Тоді на цьому місці вчені виявили так звані "desert kites" – кам'яні пастки, куди мисливці заганяли тварин, щоб вполювати їх. Тепер же стало відомо, що там була розташована й святиня.

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Фотографія ритуального комплексу / Фото Phys

Ритуальний комплекс минулого

Ритуальному комплексу, говорять вчені, близько 9 тисяч років. Всередині "храму" знайшли два різьблені стоячі камені з антропоморфними фігурами. На одному з них дослідники помітили ті самі пастки – "desert kites". Також на каменях знайшли зображення вівтаря, вогнища, морських раковин та мініатюрну модель пастки для тварин.

Археологи впевнені, що ця знахідка становить безпрецедентну цінність, адже "проливає зовсім нове світло на символіку, художнє вираження, а також на духовну культуру цих досі невідомих неолітичних народів". Ймовірно, жителі цього місця були вузькоспеціалізованими мисливцями, а кам'яні пастки ("desert kites") займали особливе місце у їхньому житті, адже дозволяли виживати в пустелі. Науковці припускають, що "desert kites" були "центром культурного, економічного та навіть символічного життя" людей далекого минулого.