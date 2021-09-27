Останній планшет від Google вийшов у 2019 році. Після цього компанія зосередилася на хромбуках, які мали поворотний екран, за рахунок якого могли перетворюватись на планшети, і смартфонах. Тепер, схоже, виробник візьметься за старе.

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Що відомо

Рендери, які з'явилися в мережі, створили журналісти ресурсу LetsGoDigital на основі патентної заявки, поданої Google в японське патентне відомство у березні 2019 року. У кінці червня 2021 року дані були розкриті, що й дало змогу створити дані концепти.



Патент Google на планшет з тонкими рамками / Фото LetsGoDigital

Зрозуміло, що самі схеми, зображені в патенті, не дають жодного уявлення про матеріали, колір чи якісь індивідуальні особливості пристрою. Тому спеціалісти надихалися дизайном Pixel 6 у своїй роботі.

Особливістю ймовірного планшета компанії є максимально тонкі рамки, як і в смартфонів. Раніше настільки тонких рамок не робив ще ніхто. Загалом це пов'язано з тим, що пристрої таких розмірів, як правило, потрібно тримати обома руками, або ж міцніше обхоплювати однією. Тому необхідна дещо товща грань, ніж у компактніших телефонах, щоб уникати непотрібних доторків.

Рендери планшета від Google / Фото LetsGoDigital

Фронтальна панель на рендерах демонструє камеру, хоча на схемах її немає. Це цілком може означати наявність підекранної камери, однак компанія могла просто спеціально її не додавати, адже вона не є чимось оригінальним, що можна було би патентувати. Разом з тим основного датчика на задній панелі концепт не отримав.

Ніяких конкретних даних про технічні характеристики, звісно ж, немає.

Рендери планшета від Google / Фото LetsGoDigital

Нагадаємо, зараз компанія готується до презентації нових флагманів лінійки Pixel. Точної дати досі немає, але найімовірніше відбудеться це вже у жовтні. Разом зі смартфонами Pixel 6 та Pixel 6 Pro, за чутками, покажуть і ще одну модель – перший гнучкий смартфон Google Pixel Fold, який стане прямим конкурентом цьогорічних Samsung Galaxy Z Fold та Galaxy Z Flip.