Пластик викликає багато екологічних проблем та забруднює середовище. Проблема цього матеріалу – його надзвичайна стійкість та довгий період розкладання.

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Стартап Notpla презентував аналог традиційному пластику – екологічну обгортку для продуктів, які розкладуться в рекордні строки. До того ж "антипластик" можна з'їсти – до складу матеріалу входять рослинні компоненти, які не нашкодять здоров'ю.

Чому треба відмовитися від пластику? Пластмаси відомі тим, що дуже довго розкладаються – на розпад звичайного пакету з магазину піде приблизно 400 – 1000 років. Цей матеріал згубно впливає на навколишнє середовище: забруднює водні шляхи, концентрується в океанах та заважає жити тваринам. 90% від усіх морських птахів помилково з'їдають пластик та помирають. Люди також мають частинки пластику в організмі. Продукти в пластиковій обгортці можуть бути забрудненими та викликати серйозні проблеми зі здоров'ям.

Розробники у компанії Notpla розповіли, що назва стартапу – це абревіатура слів "No Plastic" – "Ніякого пластику". Кінцева мета працівників Notpla – повна відмова від пластикових обгорток.

В обгортках із рослин можна зберігати будь-які рідини / Фото Notpla

Стартап презентував альтернативу пластиковим пакетам – Ooho, їстівну упаковку для рідин. Поки ця розробка має одне призначення – їстівний "пластик" розробили для споживання бігунами під час змагань.

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Цей винахід допоможе відмовитися від пластикових склянок під час змагань та полегшить пиття спортсменів – вода у таких пакуваннях не розіллється, а обгортку з морських водоростей можна буде просто з'їсти.

Цей екологічний стартап на основі морських водоростей прагне зробити так, щоб упакування, яке ми так добре знаємо, зникло природним чином,

– розповів креативний директор агенції Superunion Марк Вуд.

Біорозкладні обгортки використовуються для спортсменів / Фото Notpla

Також компанія пропонує використовувати такі пакування у повсякденному житті. Ooho можна застосовувати для зберігання соусів, рідин та інших продуктів, які не отримають шкідливих пластикових часточок та будуть корисними.

Notpla пропонує використовувати їстівну обгортку у повсякденному житті / Фото Notpla