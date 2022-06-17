Джерело повідомляє, що припинення роботи Internet Explorer створило великі проблеми для низки державних та комерційних структур у Японії. З квітня токійський розробник програмного забезпечення Computer Engineering & Consulting (CEC) не встигає справлятися з виконанням замовлень через величезний наплив.

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Японська катастрофа

Урядові відомства, фінансові інститути та виробничі компанії давно й добре знали про майбутні зміни, однак не поспішали, відкладаючи необхідні заходи на майбутнє. Особливо повільно реагують державні органи. Тепер усі в паніці просять допомогти адаптувати свої сервіси, оптимізовані лише під Internet Explorer. Розробники фізично не встигають виконати свою роботу через наплив клієнтів. Очікується, що пов'язаний із цим хаос триватиме ще кілька місяців.

Nikkei звертає увагу читачів на березневе опитування, проведене постачальником інформаційних технологій Keyman's Net. Воно показало, що велика кількість організацій в Японії досі покладається на Internet Explorer: 49 відсотків респондентів сказали, що вони використовували браузер для роботи.

Вони кажуть, що браузер використовувався для керування відвідуваністю співробітників, розрахунку витрат та інших внутрішніх інструментів. У багатьох випадках у них навіть немає іншого вибору.

Понад 20 відсотків респондентів узагалі не знали або не розуміли, як перейти на інші браузери після завершення роботи Internet Explorer.

Нагадаємо, останнім днем підтримки Internet Explorer стало 15 червня. Після 27 років роботи та появи кількох конкурентів, Microsoft більше не бачила доцільності підтримки старої технології. У 2015 році компанія й сама випустила новий браузер, Edge, і з того часу намагалася усіма силами популяризувати його та спонукати до переходу. Він має вбудований "режим IE", який забезпечує доступ до застарілих сайтів і програм на основі Internet Explorer. Ця функція буде підтримуватися як мінімум до 2029 року, що дасть розробникам, які досі не перейшли на нові технології, цілих вісім років на модернізацію застарілих додатків.