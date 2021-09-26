Євротур з Huawei Watch 3 Pro завершено: 21 день подорожей без підзарядки

Влітку компанія Huawei організувала проєкт-тестування своїх ґаджетів, у межах якого двоє відомих мандрівників вирушили у подорож Європою. Учасники проєкту випробували нові смарт-годинники Huawei Watch 3 Pro та перевірили, як вони працюють за різних, часто екстремальних умов.

Водні види спорту, банджі-джампінг, екстремальна погода, складний маршрут та відсутність зарядного пристрою протягом трьох тижнів – дізнайтеся, як Huawei Watch 3 Pro впорався з усіма завданнями.

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Зузія та Анджей Тренейро наділи свої Huawei Watch 3 Pro та вирушили у подорож, під час якої пережили низку проблемних ситуацій і випробували годинники за різних умов. Однією з цілей проєкту було й тестування Huawei Watch 3 Pro із надтривалою автономною роботою під час інтенсивного користування. Так, годинник був заряджений тільки один раз перед початком поїздки.

Виклики на шляху

Переглядайте результати 21-денної подорожі за посиланням

Перша зупинка Зузії та Анджея відбулася у Греції, де відомий актор та модель Ніколаос Анадітос провів їх вузькими вуличками Афін. У мандрівників була можливість оглянути таємничі стародавні грецькі провулки, а також спробувати водні види спорту, такі як сапсерфінг.

Після Греції Анджей та Зузія опинилися у Болгарії, де їх зустрів актор Іво Араков. На них очікували каякінг та банджі-джампінг у печері Проходна (Prohodna), що змусило їхні серця забитися набагато швидше!

Далі маршрут пролягав через Румунію, де у компанії популярного телеведучого й інфлюенсера Дані Отіла мандрівники проїхали на позашляховиках через гори Бучеджі. Нарешті ввечері вони змогли розслабитися біля вогнища разом із румунською спільнотою Huawei.

Проте наступний день став повною протилежністю відпочинку: за планом були відвідини моторошного замку Дракули та вечеря у стінах легендарної обителі. Мандрівники вирушили до замкового пагорбу на прохолодну нічну прогулянку, від якої волосся ставало дибки.

Суворе випробування

Учасники євротуру мали змогу протестувати понад 100 спортивних режимів смарт-годинника Huawei Watch 3 Pro під час вейкбордингу і катання на водних лижах з актором Стеваном Піале у Сербії, катання на велосипеді навколо озера Балатон із популярним ютюбером Абосі Барні, маунтинбайкінгу з професійним BMX-гонщиком Еліасом Шварцлером та заняття альпінізмом із гуру технологій Стефаном Варецька в Австрії, а також під час занять зимовими видами спорту влітку – керлінгом у всесвітньо відомій словенській Планиці.

Кінцевою зупинкою подорожі стала Хорватія, де Зузія та Анджей зустрілися зі співаком Даміром Кеджо і досліджували красу острова Паг та хорватської природи, плаваючи в Адріатичному морі.

Під час подорожі Зузія, Анджей і Huawei Watch 3 Pro зіткнулися з різним викликами не лише спортивного характеру. Вони потрапили в умови сильної балканської спеки у липні та мали проблеми з автомобілем. Однак вони досягли мети подорожі – протестували смарт-годинник під час усього періоду і переконалися в інноваційності його функцій.

Потужні можливості розумного годинника

Основою метою подорожі стало випробування Huawei Watch 3 Pro та його батареї, яка мала витримати всі випробування протягом багатьох днів без підзарядки. Huawei Watch 3 Pro довів, що йому це під силу. Навіть після 21 дня подорожі батарея смарт-годинника працювала і мала ще 3,5 години заряду.

Крім того, на Зузію та Анджея чекали випробування, які мали перевірити ключові функції Huawei Watch 3 Pro. Безліч спортивних режимів були випробувані під час захопливих активностей. Також мандрівники змогли випробувати функцію відстеження рівня стресу під час відвідування замку Бран (замок Дракули) у дрімучих лісах Трансільванії, протестували альтиметр під час походів горами та скористалися інтелектуальними функціями Watch 3 Pro під час подорожей містами – дзвінками eSIM, обміном повідомленнями, GPS-навігацією та підключенням до смартфонів на різних операційних системах.

Така екстремальна подорож потребує цілодобового моніторингу рівня серцевих скорочень і пульсу, й Huawei Watch 3 Pro забезпечив надточний аналіз цих показників. А можливість створення персоналізованих циферблатів у Huawei Watch 3 Pro дозволить мандрівникам ще довго згадувати свої пригоди, поглядаючи на екран смарт-годинника.

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Приготуйтеся до подорожей

Відтепер завдяки Зузії та Анджею ви знаєте, як вирушити у тривалу подорож і не турбуватися про підзарядку смарт-годинника. Які б активності ви не запланували, Huawei Watch 3 Pro впорається з будь-якими навантаженнями. Гаджет слідкуватиме за всіма важливими показниками здоров’я і вашими спортивними результатами. Тож надівайте смарт-годинник на зап’ястя і мерщій до нових пригод!