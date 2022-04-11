Євросоюз заборонив передавати російським операторам зв'язку технології Ericsson та Nokia

Нові санкції, введені ЄС проти Росії, передбачають заборону передачі технологій операторам зв'язку, підконтрольним державі. Зокрема, мовиться про "Ростелеком" та оператори Tele2 і "Транстелеком", що займається будівництвом магістральних мереж на інфраструктурі ВАТ "РЗД", а також "Воєнтелеком", підконтрольний Міноборони Росії.

Як повідомляє 24 канал, п'ятий пакет санкцій проти Росії ухвалений 8 квітня, поширюється на постачання в Росію технологій – у тому числі для цивільних мереж зв'язку у разі, якщо мережами володіють оператори з державною часткою понад 50%.

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Якщо раніше санкційні заборони передбачали винятки для продажу технологій для телекомунікаційних мереж, то в новій редакції пакету санкцій з'явилося спеціальне уточнення щодо контрольованих державою компаній.

Серед іншого обмеження стосуватимуться й мереж спеціального призначення, розрахованих на переважно державні потреби. На той же "Ростелеком" вже накладено секторальні санкції США, але європейський варіант набагато ширший і жорсткіший.

Як це вплине на Росію

Одними з найбільших постачальників для мереж мобільного зв'язку в Росії були Ericsson і Nokia (20% та 30-40% відповідно). В останні роки до них приєдналися і китайські компанії, серед яких Huawei, та доля європейських компаній досі найбільша. За даними Асоціації розробників і виробників електроніки щорічно на російському ринку продається телеком-обладнання на суму понад 4 мільярди доларів. З цієї суми лише 780 мільйонів – обладнання російського виробництва.

Найбільшим замовником російських продуктів є "Ростелеком", оскільки на компанію поширюються вимоги місцевого законодавства щодо закупівлі російського обладнання, але тут не все так просто. Річ у тім, що так зване "російське" обладнання в країні виробляють понад 100 компаній, які останнім часом сильно страждають від дефіциту комплектуючих, які постачаються з-за кордону. Зокрема базові станції та системи білінгу в Росії взагалі повністю закордонні.

Російський Tele2 потрапив під найжорсткіші санкції, однак на цей час він перебуває у найбільш виграшному положенні оскільки встиг оновити мережеве обладнання в регіонах. Однак це обладнання періодично потребує заміни, а крім того, Шведська компанія Tele 2, як власник бренду, має намір заборонити використовувати його в Росії.