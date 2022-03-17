Експерти передбачають, що ситуація навколо російських виробників чипів може суттєво погіршитися, хоч їх становище і так було поганим після американських санкцій запроваджених раніше.

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Під обмежувальні заходи потрапили наступні компанії:

АТ "Байкал Електронікс",

АТ МЦСТ (розробник процесорів "Ельбрус"),

ТОВ "НМ-Тех" (працює на базі заводу "Ангстрем-Т"),

а також НТЦ "Модуль".

Ще більше обмежень

Нові заходи Євросоюзу передбачають поширення дій регламенту ЄС №833 від 31 липня 2014 року на ці компанії. Це означає, що європейські підприємства позбавляються можливості надавати російським юрособам, які потрапили під санкції, будь-які технологічні послуги, пов'язані з випуском продукції подвійного призначення, а також надавати їм фінансові послуги, включаючи видачу грантів, позик і кредитів.

Нові обмежувальні заходи щодо російських чипмейкерів з'явилися за першою хвилею санкцій, введених американським мінторгом. Будь-які американські компанії, які виявляють бажання працювати з російськими виробниками чипів, зобов'язані вимагати відповідного дозволу у Бюро промисловості та безпеки (BIS) при Мінторгу США, однак, згідно з "політикою відмови", відомство за замовчуванням відхилятиме всі запити.