У ЄС це вважають порушенням антимонопольного законодавства. Через це Google має сплатити чималий штраф – 2,4 мільярда євро.

До слова, у травні Українська Google сплатила мільйонний штраф за рішенням антимонопольного комітету

Google програла апеляцію ЄС

Компанія Google програла апеляцію Європейському Союзу у справі про інтеграцію покупок у пошуковій системі. У ЄС вважають це порушенням антимонопольного законодавства

Генеральний суд ЄС у Люксембурзі наклав на Google штраф у 2,4 мільярда євро.

Google подала апеляцію – і програла. Утім, ще раз вона може оскаржити це рішення.

Загалом справу у ЄС проти Google відкрили ще у 2009, а судова тяганина триває з 2017 року.

Ще тоді у ЄС звернули увагу, що у пошуковику від Google штучно сервіси цієї ж компанії виводяться вище.

Тож на Google наклали штраф і зобов'язання – змінити спосіб формування результатів пошуку щодо покупок.

Щоб цього не робити, Google ще може спробувати пошукати іншого рішення у вищому судовому органі Євросоюзу – Європейському суді (European Court of Justice).

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У чому суть претензій ЄС до Google

Влада Євросоюзу вважає, що з 2008 року Google систематично надає перевагу своєму сервісу покупок (Google Shopping) у видачі результатів пошукової системи.

Оскільки ця система домінує у більшості країн ЄС, є підстави питанням зайнятися антимонопольним органам.

Адже дані з Google Shopping регулярно з'являються у верхній частині результатів пошуку.

Інші ж конкуруючі сервіси можна знайти хіба на 4 сторінці. І це при тому, що 95% кліків припадає на першу десятку результатів.