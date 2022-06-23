У Європі знайшли заміну "Роскосмосу" для реалізації проєкту ExoMars

Європейське космічне агентство (ESA) може отримати підтримку Національного управління з повітроплавання та дослідження космічного простору США (NASA) для виконання подальших робіт з вивчення Марсу. Йдеться про місії, з яких раніше викинули "Роскосмос" у рамках проєкту ExoMars.

Європа призупинила співпрацю з Росією через вторгнення останньої в Україну. Як наслідок, запуск апарату ExoMars-2022 було скасовано. Тепер голова ESA Йозеф Ашбахер (ExoMars) заявив, що NASA готове допомогти Європейському космічному агентству, а переговори на цю тему між організаціями будуть завершені протягом найближчих тижнів.

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Ашбахер наголосив, що якщо досі співпраця з "Роскосмосом" була зупинена, то угода з NASA означатиме повне припинення робіт між Європою та Росією в рамках місій з дослідження Марса.

Обмін обладнанням з Росією

Керівник ESA також додав, що агентство може обговорити з "Роскосмосом" можливість обміну обладнанням, яке вже створено за проєктом ExoMars. Тут варто зазначити, що Росія навряд чи погодиться на такий крок. Нагадаємо, що після припинення британською компанією співпраці з "Роскосмосом" в рамках проєкту OneWeb, відомство просто вкрало супутники, які вони мали запустити на орбіту.

Втім, тут ситуація дещо інша, оскільки основна частина обладнання місії ExoMars перебуває в Італії, включаючи російські компоненти. Тож Росія просто не матиме вибору, якщо справді захоче повернути своє обладнання.

У нас також є інше обладнання у Росії. І нам потрібно обговорити, що робити далі. Європі потрібно повернути свої компоненти, а росіяни хочуть повернути свої,

– сказав Йозеф Ашбахер.

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Атомні реактори на місяці

Нагадаємо, що NASA активно готується і до місячних місій в рамках проєкту "Артеміда". Наразі відомство сподівається отримати фінансування для свого проєкту будівництва ядерного реактора на Місяці. Агентство вже підписало контракти з трьома постачальниками на розробку концепції.

У підсумку компактний реактор на супутнику Землі буде виробляти електроенергію для підтримки майбутньої місячної бази в рамках програми Artemis, спрямованої на повернення людини на Місяць та продовження наукових досліджень. Однак в перспективі напрацювання можуть застосувати й на Марсі. У NASA кажуть, що розробка цих ранніх проєктів допоможе закласти основу для забезпечення довготривалої присутності людини в інших світах.