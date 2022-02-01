Якщо поглянути на сучасний приватний космічний ринок, то виявиться, що існують десятки та навіть сотні невеликих стартапів та компаній, які пропонують (чи планують пропонувати) різноманітні послуги: від побудови ракет-носіїв та виведення вантажу на орбіту й до розробки та навіть дозаправлення супутників. У абсолютна більшість таких компаній розташовані у США. У Європі хочуть, щоб таких стартапів було більше по цю сторону Атлантичного океану.

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Підписання договору про те, що фонд "Кассіні" буде інвестувати європейські космічні стартапи / Фото Space News

Інвестиції у приватний європейський космос

Повідомляється, що 25 січня 2022 року представники Європейської комісії, Європейського інвестиційного банку та Європейського інвестиційного фонду підписали договір про виділення 1,12 мільярда доларів на програму "Кассіні". Протягом наступних 5 років ця програма буде націлена на фінансову підтримку європейський космічних стартапів.

Така потреба досить актуально. Річ у тому, що гроші у космічній галузі переважно "крутяться" у США. А тому відчувається "відтік мізків" за океан, адже у Європі "стартапери" банально не можуть себе реалізувати. У Європі вирішили це виправити, підтримуючи нових підприємців у космічній галузі на початку їхнього шляху.

Європейські космічні підприємці відчувають нестачу приватних джерел фінансування. Тому вони зазвичай стежать за приватним капіталом за межами ЄС, особливо у Сполучених Штатах,

– розповідає сказав Кріс Пітерс, віцепрезидент Європейського інвестиційного банку.

Рішення своєчасне та вірне, впевнені організатори договору. Вони вважають, що це спонукає появу нових приватних космічних компаній на території ЄС та підштовхне цей ринок до більшого розвитку. Ймовірно, у Європі вирішили принаймні частково перейняти досвід США, де створюються належні умови для існування приватних космічних компаній.

Поки немає деталей щодо того, як саме відбуватиметься інвестування: кого будуть обирати, які будуть суми інвестицій, які будуть умови й так далі. В будь-якому випадку, рішення має сприяти тому, що умовний полюс "приватного космосу" буде не лише у США.