Європейський зонд зробив найближче фото Сонця за всю історію спостереження

Європейський космічний корабель Solar Orbiter, який займається вивченням Сонця, зробив найближчі знімки нашої зірки. Фото розкривають найдрібніші деталі зовнішньої атмосфери та корони світила.

Знімки були зроблені 7 березня, коли Solar Orbiter перебував рівно на півдорозі між Землею та Сонцем, на відстані 75 мільйонів кілометрів від обох тіл.

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Одним з інструментів, який було використано у процесі, був екстремальний ультрафіолетовий формувач зображення (EUI), який бачить Всесвіт у найвищій енергетичній частині ультрафіолетового компонента електромагнітного спектру.

Через безпосередню близькість Solar Orbiter до Сонця EUI довелося зробити 25 окремих знімків, щоб отримати зображення всього сонячного диска. За словами Європейського космічного агентства (ESA), команді EUI знадобилося чотири години, щоб захопити всі сегменти, оскільки для кожного знімка був потрібен 10-хвилинний період, включаючи час, необхідний для переміщення зонда.

Цікавий факт! 7 березня оператори Solar Orbiter зробили знімки за допомогою приладу Spectral Imaging of the Coronal Environment (SPICE), який виявив температурний градієнт в атмосфері Сонця. Дивна теплова поведінка сонячної атмосфери – одна з найбільших загадок зірки. Замість того, щоб ставати холоднішим з відстанню, сонячна атмосфера насправді значно гарячіша на великих висотах.



Найдетальніше фото поверхні Сонця в історії / Фото ESA Solar Orbiter

Вивчення Сонця продовжується

У ESA наголосили, що вже зовсім скоро з'являться ще детальніші зображення Сонця. З моменту запуску космічного корабля у лютому 2020 року наземні команди управління поступово звужували траєкторію Solar Orbiter навколо зірки у центрі нашої Сонячної системи. У той час як два попередні перигелії – найближчі до Сонця точки еліптичної орбіти зонда – проходили приблизно на половині відстані між Сонцем та Землею (77 мільйонів кілометрів), Solar Orbiter продовжує ще більше наближатися до Сонця.