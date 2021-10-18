Як пише джерело, пропозицію про дозвіл на перевірку фотографій громадян ЄС планують прийняти до кінця 2021 року. Таким чином влада абсолютно законно зможе отримувати доступ до контенту, який зберігається на смартфонах та хмарних сховищах.

Цікаво Apple відкладає технологію сканування фотографій користувачів: чому компанія передумала

Що відомо

У доповіді розміром в 46 сторінок, про яку розповідає видання, понад десять експертів з кібербезпеки заявляють, що знали про ідею ЄС ще до анонсу функції Apple. Вони стверджують, що таким чином влада хотіла створити програму, яка сканувала б не лише зображення на предмет насильства, а й шукала ознаки тероризму або інших правопорушень.

Пріоритетом національної безпеки має бути опір спробам стеження за громадянами, а введення такої функції дозволить владі перейти червону межу. Додаток буде сканувати особистий простір без будь-яких запитів і повідомлень. Це надзвичайно небезпечно для бізнесу, національної та громадської безпеки й приватного життя,

– йдеться у доповіді.

Основний аргумент незмінний: технологію, яку можна налаштувати на пошук сексуального насильства над дітьми, можна спрямувати й на виявлення будь-яких інших ознак на зображеннях. Наприклад, шукати будь-яку конфіденційну інформацію у підприємців, журналістів, активістів, політичних опонентів. В руках авторитарних урядів з викривленим поняттям правильного й неправильного це може стати справжньою зброєю проти свободи слова й конфіденційності особистого життя.

Крім проблем, пов'язаних з наглядом, дослідники заявили, що їх результати вказують на те, що технологія неефективна для виявлення зображень сексуального насильства над дітьми. За їх словами, протягом декількох днів після оголошення Apple користувачі й дослідники вказували на способи уникнути виявлення, злегка відредагувавши зображення. Річ у тім, що алгоритм працює за принципом так званих хеш-сум. Система максимально спрощує зображення, фактично залишаючи від нього лише набір квадратів – основних акцентів зображення, які в результаті порівнюють з базою даних. Таким чином, відредагувавши частину зображення, в результаті виходить інша хеш-сума.

Дослідники заявили, що публікують свої висновки зараз, щоб проінформувати Європейський союз про небезпеки його плану, а також тому, що "розширення повноважень держави зі спостереження дійсно переходить червону межу".