Космічний апарат Європейського космічного агентства Solar Orbiter уже не вперше буде здійснювати гравітаційний маневр. Можна сказати, що це доволі рутинна робота для зондів у дальньому космосі. Та проблема полягає у тому, що гравітаційні маневри біля Землі з року в рік стають дедалі небезпечнішими. Звісно, що причиною цього є збільшення кількості супутників та, що головне, космічного сміття.

Читайте за темою Скільки космічного сміття перебуває на навколоземній орбіті



Візуалізація гравітаційного маневру апарату Solar Orbiter / Фото ESA

Детальніше про небезпеки гравітаційного маневру Solar Orbiter

Кількість супутників постійно зростає, адже Земля потребує їх все більше й більше. Також причиною росту кількості супутників на низькій навколоземній орбіті є те, що вони стають меншими та дешевшими, тому все більше компаній може їх запускати. Не слід забувати й про "супутникові сузір'я", – наприклад, Starlink.

Щодо сміття, то це особливо актуальна тема останніх тижнів. Наприклад, зовсім нещодавно кількість уламків на низькій навколоземній орбіті значно зросла завдяки "старанням" Росії. Ще раніше відбувалися кілька космічних зіткнень, які породили мільйони уламків. А наприкінці травня 2021 року один такий уламок навіть врізався у МКС.

Читайте за темою Чистота й порядок: винахідники придумали новий спосіб, як позбутися космічного сміття



Так виглядає сонячна панель телескопа "Габбл" після 12 років на орбіті / Фото ESA

Solar Orbiter, здійснюючи гравітаційний маневр, перетне кілька небезпечних регіонів:

Спочатку буде смуга приблизно на відстані 36 тисяч кілометрів від Землі, де розташоване кладовище геостаціонарних супутників, а слідом й область, де розташовані робочі геостаціонарні супутники.

Після цього апарат досягне низької навколоземної орбіти та пролетить трішки вище за орбіту МКС – на висоті 460 кілометрів від поверхні Землі. Тут накопичилося набагато більше космічного сміття, ніж на геостаціонарній орбіті.

Після цього фактично повториться перший етап, але у зворотному порядку – повторний проліт через геостаціонарну орбіту та кладовище неробочих супутників за нею.

У ESA зазначають, що це буде найнебезпечніший гравітаційний маневр за всю історію Агентства. Шанс на зіткнення дуже низький, але "він не дорівнює нулю". Також в Агентстві говорять, що "той факт, що цей ризик взагалі існує, наголошує на безладі, який ми влаштували у космосі".