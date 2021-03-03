Татуювання є досить популярною формою особистого самовираження. Однак європейські дослідники створили те, що вони називають першим у світі світловипромінюючим татуюванням на базі технології OLED. Крім того, що виглядає така прикраса досить цікаво, вона може служити як індикатор потенційних проблем зі здоров'ям.

Зазвичай люди використовують татуювання, щоб зберегти пам'ять про важливу подію або висловити свою відданість чому-небудь. Однак є прецеденти використання татуювань у медичних цілях. Наприклад, онкохворим, які проходять променеву терапію, на шкіру наносять татуювання з маленькими точками, що використовуються у ролі орієнтирів для точного наведення апаратури.

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Варто відзначити, що ідея прикраси шкіри елементами що світяться також не нова. Раніше люди, які називають себе біохакери, імплантували під шкіру світлодіоди, однак результат не мав ніякого практичного застосування, крім привернення уваги. Однак британські та італійські вчені пішли ще далі. Нещодавно вони опублікували статтю в журналі Advanced Electronic Materials, яка називається "Ультратонкі автономні татуйовані світловипромінюючі діоди".

Технологія OLED-татуювання

У статті описується технологія, заснована на тих же принципах, що й гнучкі OLED-матриці, які використовуються у смартфонах. Гнучкість особливо важлива для такого пристрою, оскільки він повинен згинатися разом з людською шкірою, не доставляючи при цьому дискомфорту.



Елементи OLED-татуювання / Фото Gizmodo

Конструкція світловипромінюючих татуювань включає в себе надзвичайно тонкий шар електролюмінесцентного полімеру, який світиться при подачі невеликого струму. Варто зауважити, що товщина такого шару складає всього 2,3 мікрометри, що становить приблизно третину діаметра еритроцита.

Він поміщається між парою електродів і розташовується поверх ізолюючого шару, який прикріплюється до паперу для тимчасових татуювань за допомогою спеціального процесу друку. Таке татуювання може легко наноситися на поверхню шкіри, що й тимчасові перекладні картинки, призначені для дітей. Як наслідок, їх можна легко змити при необхідності.

Медичне застосування OLED-татуювань

При подачі струму OLED-татуювання світиться зеленим кольором, проте дослідники запевняють, що, при необхідності, їм можна надати будь-які кольори. Вчені стверджують, що подібні татуювання мають величезний потенціал у ролі медичного інструменту. У поєднанні з іншими технологіями вони можуть використовуватися, наприклад, у ролі світлового повідомлення для спортсменів, коли пора відновити водний баланс.

Варто відзначити, що досі дослідники тестували нову технологію лише на статичних поверхнях, таких як папір, пластикові пляшки та інше. З огляду на те, як часто людська шкіра піддається механічним впливам, нанесене на неї OLED-татуювання не може забезпечити прийнятну довговічність. Крім того, у лабораторних умовах такі татуювання працювали від зовнішнього джерела живлення, що не дуже незручно у разі нанесення прикраси на тіло, оскільки користувачеві доведеться постійно бути підключеним до джерела живлення.