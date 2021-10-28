Європейські користувачі повідомляють про збій у роботі YouTube

28 жовтня 2021 , 23:32
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Джерело:

Downdetector

У Європі користувачі повідомляють про збій у роботі YouTube. Відповідні збої в роботі почались орієнтово о 21 годині 28 жовтня.

Такі дані сайту Downdetector, що показує користувачам інформацію в режимі реального часу про стан різних веб-сайтів та послуг. 

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У Єврові в YouTube перебої в роботі 

Згідно з даними Downdetector, найбільше людей скаржились на роботу відеохостингу орієнтовно о 22 годині 28 жовтня. У той час обсяг скарг користувачів становив 924.


У ютубі виникли проблеми у роботі / Скриншот Downdetector

Станом на 22:44, ситуація покращилась – там обсяг скарг користувачів встановив 33. Найгірша ситуація склалась у Європі. 


Найбільше збоїв зберігаються в YouTube / Скриншот з Downdetector

Коротко про ситуацію з останніми збоями соцмереж

  • 4 жовтня у Facebook, Instagram і WhatsApp виникли проблеми у роботі соцмереж. На тлі збою глава Facebook Марк Цукерберг втратив 6,6 мільярда доларів
  • У цей день також не працювали TikTok, а також Netflix, Twitter та Google.
  • Ба більше, акції NASDAQ впали на понад 2,3%. Все через масштабний збій у роботі провідних соцмереж. Мовиться також про акції Amazon, Facebook, Moderna. Microsoft, NVIDIA, Alphabet A.
Автор: Діана Квасневська