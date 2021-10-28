Такі дані сайту Downdetector, що показує користувачам інформацію в режимі реального часу про стан різних веб-сайтів та послуг.

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У Єврові в YouTube перебої в роботі

Згідно з даними Downdetector, найбільше людей скаржились на роботу відеохостингу орієнтовно о 22 годині 28 жовтня. У той час обсяг скарг користувачів становив 924.



У ютубі виникли проблеми у роботі / Скриншот Downdetector

Станом на 22:44, ситуація покращилась – там обсяг скарг користувачів встановив 33. Найгірша ситуація склалась у Європі.



Найбільше збоїв зберігаються в YouTube / Скриншот з Downdetector

Коротко про ситуацію з останніми збоями соцмереж