EasyMile вже тестувала раніше автономний шатл у медичному кампусі Oncopole в Тулузі (Франція) – він курсував між головним в'їздом і паркуванням, відстань між якими становить близько 600 метрів. При цьому на дорозі є "змішаний" трафік, що включає пішоходів, велосипедистів, автомобілі та автобуси.

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Довівши безпеку та надійність сервісу, компанія отримала від французької влади дозвіл на використання транспорту 4 рівня автономності на дорогах загального користування. Усього стартап застосовує транспорт рівня Level 4 на семи майданчиках різних країн.

Довідка. Це високий рівень автономності, що дозволяє транспорту обходитися без оператора на борту. За наявними даними, експлуатація на дорогах Франції в польових умовах почнеться з вересня 2022 року.

За словами генерального менеджера EasyMile Бенуа Перрена, дозвіл став важливим кроком на шляху комерціалізації систем автономного водіння. Очікується, що сфера застосування технології продовжуватиме розширюватися.

Що відомо про шатл EZ10, який курсуватиме дорогами Франції

Вперше прототип EZ10 було представлено ще у 2015 році. EasyMile тестувала свою розробку більш ніж у 30 країнах світу, у багатьох випадках рух контролювали лише віддалені оператори. Випробування проходили у Сінгапурі, США, Фінляндії, Австралії та багатьох інших країнах. Основним призначенням автобуса є автономне перевезення пасажирів територією кампусів, заводів, аеропортів та інших щодо обмежених майданчиків.



Автономний автобус EZ10 / Фото EasyMile

Нова версія EZ10 вміщує до 15 осіб, автобус оснащений м'якими сидіннями та індивідуальними ременями безпеки, а для людей з обмеженими можливостями є автоматичний пандус та кріплення інвалідних крісел. Компанія оновила набір сенсорів автобуса та поєднала зусилля з німецьким стартапом Sono Motors для інтеграції сонячних елементів живлення, завдяки яким збільшиться запас ходу електротранспорту.