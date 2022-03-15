Європейські банки готові відключити російські підрозділи від основних IT-систем, – Bloomberg

Європейські банки, що працюють у Росії, готуються відключити місцеві підрозділи від своїх основних комп'ютерних систем. Таким чином вони намагатимуться знизити вразливість до можливих кібератак, повідомляє інформаційне агентство Bloomberg.

Зокрема банк Commerzbank AG розглядає можливість відключення російського підрозділу від своєї IT-системи і вже підготував так званий "аварійний вимикач", щоб миттєво розірвати з'єднання.

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Джерела Bloomberg також зазначає, що Deutsche Bank переносить вирішення важливих IT-завдань із Росії. За даними агенції Reuters, французький фінансовий конгломерат BNP Paribas вже відключив від своїх систем російські підрозділи. Офіційно банки цю інформацію агентству не підтвердили.

Страх кібервійни

Як зазначає Bloomberg, кібервійни тепер серйозно побоюються багато, а особливо банки, які покладаються на значну ІТ-інфраструктуру. Згідно зі звітом Deutsche Bank, опублікованому минулої п'ятниці, банк зіткнувся зі збільшеним числом кібератак. Банк має в Росії великий техцентр зі штатом близько 1600 осіб.

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Процес ізоляції та перенесення банками IT-задач із Росії займе деякий час, протягом якого ризик кібератак може бути підвищений. Крім намірів ізолювати російські підрозділи, багато закордонних фінансових установ підвищили загальний рівень внутрішньої готовності до IT-загроз.