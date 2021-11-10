Європейське космічне агентство (ЄКА) представило місію "Посейдон". В її рамках до супутника Сатурна запустять орбітальний апарат з посадковим модулем.

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Що відомо

Космічний апарат, який нестиме на собі дослідницькі модулі, досягне цілі у 2039 році.

Його орбітальна частина залишиться обертатися довкола супутника, а посадкова – відправить на поверхню.

Вся система буде вивчати річки й озера та шукати ознаки життя на Титані.

Крім того, апарати зберуть дані про атмосферу і геологію.

Вчені поки не вирішили, як саме буде виглядати дослідницька станція. Це може бути як великий дрон-амфібія, який буде плавати в озерах і морях, так і ціла армія дронів, які зможуть літати в атмосфері й фотографувати поверхню.



Рій дронів, які, ймовірно, будуть досліджувати Титан / Ілюстрація UNIVERSITÉ DE PARIS/IPGP/CNRS/A. LUCAS

В ЄКА відзначають, що найкраще, коли обидва типи дослідницьких апаратів – повітряний і водний – працюють разом. Останній зможе виконувати роль базового апарата, станції підзарядки й місця збору інформації від дронів. Агентство за допомогою своїх пристроїв також хоче вивчити сезонні зміни атмосфери та поверхню Титану, які сьогодні залишаються невідомими для вчених.

В організації також висловлюють припущення, що місія може початися раніше. "Посейдон" в такому разі приєднається до програми NASA по відправленню вертольота Dragonfly на Титан. Він досягне супутника Сатурна вже у 2034 році й теж буде шукати ознаки життя.



Ілюстрація Dragonfly, який досліджуватиме Титан у 2034 році / Фото ASA/JOHNS HOPKINS APL