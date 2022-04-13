Європейське космічне агентство припиняє спільну з Росією діяльність щодо місій на Місяць

Європейське космічне агентство (ESA) більше не буде співпрацювати з Росією в рамках місій на Місяць. Причина – війна Росії проти України. Про це йдеться на сайті організації.

Контракт про надання послуг з транспортування камери PILOT-D і її навігаційної системи для високоточної посадки, які повинні були бути випробувані в рамках місії "Луна-25", вже здійснюється іншим "постачальником комерційних послуг". Дмитро Рогозін, глава Роскосмосу, не оминув ситуацію стороною і традиційно відповів погрозами.

Цікаво "Мертва" пляма на Сонці запустила кулю плазми у напрямку Землі: як це вплине на нашу планету

Що відомо

ESA припинить спільну діяльність з Росією по [місіях] Луна-25, -26 і -27. Як і у випадку з ExoMars, російська агресія проти України й уведені в результаті санкції є фундаментальною зміною обставин і унеможливлюють здійснення ESA запланованого співробітництва на Місяці,

– йдеться у повідомленні.

Луна-25 — перший з чотирьох проєктів (етапів) російської програми з дослідження та практичного використання Місяця і навколомісячного простору автоматичними безпілотними апаратами. Метою цього проєкту є запуск автоматичного зонда, який складатиметься з двох частин. Орбітальна частина повинна здійснити дистанційні дослідження (обліт Місяця) і вибір відповідних майданчиків для наступних апаратів, що спустяться на поверхню. Посадковий апарат буде досліджувати поверхню в районі Південного полюса, в тому числі кріогенним бурінням до глибини двох метрів. Основне завдання — пошук води. Апарат також перевірить технологію м'якої посадки. Запуск спочатку переносився на 2021 рік, а згодом — на 2022 рік. Тепер, імовірно, його взагалі не буде.

Луна-26 – друга частина глобального проєкту і перша частина місії "Луна-Ресурс-1", яка полягає у запуску орбітального апарата "Луна-Ресурс-1 ОА", який протягом року повинен працювати на орбіті Місяця, збираючи інформацію з посадкової станції "Луна-25", також з його допомогою будуть проводити наукові дослідження комплексом апаратури для дистанційного дослідження Місяця.

Луна-27 – місія, яка передбачає запуск апарата "Луна-Ресурс-1 ПА". Це важкий посадковий апарат для вилучення з глибини й аналізу зразка місячного льоду. До складу апарату попередньо включений індійський місяцехід невеликих розмірів, але остаточно питання участі індійської сторони не вирішене.

Реакція Рогозіна

У відповідь на це рішення глава Роскосмосу Дмитро Рогозін пригрозив зняти європейське обладнання з російських місячних апаратів.

Європейське космічне агентство оголосило про припинення участі в російських місячних програмах. Значить, знімемо їх прилади з наших апаратів. Європейська баба з воза, російській кобилі легше,

– написав рашист у своєму телеграм-каналі.

Ймовірно, він перебуває в ілюзіях, що Росії є чим його замінити. Наприклад, для апарата "Луна-Ресурс-1 ПА" ЄКА повинне було встановити своє посадкове обладнання.