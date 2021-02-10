Вперше за 11 років: Європейське космічне агентство проводить набір астронавтів

Європейське космічне агентство (ESA) повідомило, що 31 березня 2021 року, вперше за 11 років відкриє нові вакансії у команді європейських астронавтів. Новоспечені дослідники космосу будуть працювати разом з ветеранами, а Європа вступить у нову еру освоєння космосу.

Детальніше про відкриті вакансії буде повідомлено 16 лютого на спеціальній прес-конференції. Але вже зараз ESA "рекомендує жінкам подавати заявки, тому що ми прагнемо розширити гендерну різноманітність у наших рядах".

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Директор агентства з досліджень Девід Паркер зазначив, що в ESA розглядадтимуть найрізноманітніші кандидатури попри походження, вік, соціальний стан, стать та можливі фізичні вади. Паркер додав, що на перший погляд це здається несумісним з роботою астронавтів, і водночас наголосив, що ідея відкритості космосу для кожного – це майбутнє людської цивілізації.

До слова, зараз в рядах Європейського космічного агентства є лише одна жінка – італійка Саманта Крістофоретті. Вона поставила рекорд тривалості польоту серед жінок і всіх астронавтів ESA.

Що таке ESA

Європейське космічне агентство розпочало свою роботу у 1975 році. Зараз у складі організації представники найбільших європейських країн – Франції, Німеччини, Італії, Великобританії, Іспанії, Швейцарії та інших. Штаб-квартира розташована у Парижі. Агентство має низку власних програм та місій з дослідження космосу і постійно співпрацє з іншими агентствами, як то NASA чи JAXA, та компаніями.