Звісно, що навігація це не єдина мета створення мережі супутників. Така павутина над Місяцем дозволить забезпечити безперебійний зв'язок, забезпечити надійний телеміст із Землею, дозволить в більшій безпеці провести можливу висадку на зворотній стороні Місяця спровокувати розвиток приватних космічних ініціатив. Ініціатива ESA отримала назву Moonlight.

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Ініціатива Moonlight / Скриншот з презентації ESA

Для чого це Європейському космічному агентству

ESA приєдналися до американської програми Artemis. Ціллю програми є висадка "чергового чоловіка та першої жінки" на Місяці. Окрім цього, буде створена база на поверхні супутника та станція на орбіті.

Європа бере активну участь у програмі. Астронавти агентства будуть серед тих, хто ступить на поверхню Місяця. Саме тому агентство хоче забезпечити безперебійний зв'язок з будь-якої точки на поверхні супутника.

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Створювати сузір'я супутників довкола Місяця будуть приватні компанії. ESA передбачає фінансування відразу двох проєктів, щоб забезпечити конкуренцію та надійність.

Над ініціативою Moonlight вже працюють два консорціума: Surrey Satellite Technology Ltd (SSTL) та Telespazio.

Якщо все піде за планом, то втілювати в життя проєкт почнуть уже у 2023 році.

Презентація програми Moonlight: дивитись відео онлайн